德国政府支持欧洲央行购债计画

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（法新社法兰克福29日电） 德国财政部长萧兹致函德国国会议长萧伯乐，表明柏林赞成德国参与欧洲中央银行（ECB）的购债刺激计画。这可能违反德国宪法法院的要求。

德国联邦宪法法院（Federal Constitutional Court）5月裁决，由于欧洲央行理事未充分顾及购债政策对银行和存户带来的副作用，因此除非欧洲央行能在3个月内证明购债行动符合比例原则，否则德国中央银行将不得参与计画。

不过，根据法新社所见萧兹（Olaf Scholz）本月26日致萧伯乐（Wolfgang Schaeuble）的信件，内文写道：「（德国）财政部相信，欧洲央行管理委员会（ECB Governing Council）…已充分证明对（购债计画的）比例议题经过审慎考虑。」

在德国法庭裁决出炉后，德国政府已收到欧洲央行提供的说明文件。萧兹在信中说：「从提供的资料来看，欧洲央行管理委员会的决定，完全符合联邦宪法法庭5月5日裁决的要求。」

欧洲央行并未直接回应德国法庭的要求，而是在本月25日公布的本月4日政策会议纪录中透露，央行官员在会中公开讨论购债计画的比例问题。德国财长致函议长的信也是在隔天发出。

和欧洲央行关系密切的消息人士另透露，欧洲央行官员决定将原本保密的资料提供德国政府和国会，以证明购债计画并未超出合理范围。

© 2020 AFP