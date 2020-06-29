德国7/1将接欧盟轮值主席 梅克尔作东与马克宏会谈

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（法新社柏林29日电） 德国将于7月1日起接任欧洲联盟（EU）轮值主席，面对自二战以来最严重的经济危机。德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天作东与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）举行会谈。

法新社报导，梅克尔今天与马克宏在德国政府国宾馆梅塞堡宫（Schloss Meseberg）会面，两人会中提到的要点可能包括欧洲振兴基金。

报导指出，梅克尔与马克宏共同勾勒出这个基金的框架。这项基金是由欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）提出，意在改善欧盟经济。

这项基金将提供补助金，给予2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的国家，不具偿还义务，是德国政府的政策大转弯。

德国政府这次担任欧盟轮值主席，将是梅克尔任内最后一次。2005年就任的梅克尔被称为「永远的总理」，这次轮值可能定义她的政治遗产。

梅克尔在国会演说时阐述了德国政府担任欧盟轮值主席的优先目标。她表示：「我们目前经历的这场危机（疫情），有别于我们自欧盟成立以来面临过的任何其他危机。」

梅克尔指称：「这（疫情）光在欧洲就夺走逾10万条人命。几周的经济停顿就足以危及我们多年来建立的一切。」

© 2020 AFP