法国非裔青年侦讯时死亡 姐姐反警察暴力获奖

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（法新社华盛顿28日电） 法国非裔青年特拉奥雷4年前在侦讯时离奇死亡，成为警察疑似滥权暴力事件之一。特拉奥雷的姐姐艾萨致力于追查真相，今天获颁黑人娱乐电视网全球优秀大奖。

艾萨（Assa Traore）感谢专门为非裔美国人和少数族裔人士设立的美国黑人娱乐电视网（BET），对于获颁黑人娱乐电视网全球优秀大奖（BET Global Good Awards），她称之为「对我们奋斗的认可」。

她在虚拟颁奖典礼上播放的影片中说：「这是对所有受害者的认可，也是对所有为真相和正义奋斗家庭的认可。」

根据BET频道网站介绍，这个奖项是「BET用来表彰那些利用自己的平台追求社会责任和善行，以及致力促进全球黑人社区福利的公众人物」。

艾萨的弟弟特拉奥雷（Adama Traore）过世之前，她从来没有参加任何一项社会运动。

35岁的艾萨同时也是3个小孩的母亲，在美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝盖压制后颈致死后，她成为全球反警察暴力和种族主义斗争的核心人物。

艾萨宣称她的弟弟遭警察杀害后，4年来参加活动、组织示威抗议、公开演说，并接受多次的媒体访问。特拉奥雷死亡案仍在调查中。

长期以来特拉奥雷的死亡一直是被法国以外国家所忽视的地方事件，但是佛洛伊德的死亡让特拉奥雷的问题引起全球注意。

数千人6月初在巴黎游行，另外有数百人走上法国街头，反对种族主义。

艾萨上周六告诉法新社：「为了我的弟弟，我将改变一切我可以改变的」。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP