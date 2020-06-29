疫情延烧NBA仍订7月复赛 篮网钱德勒宣布不打

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（法新社洛杉矶28日电） NBA订7月复赛，但2019冠状病毒疾病却持续延烧，布鲁克林篮网前锋钱德勒今天表示，因为疫情造成安全疑虑，复赛他将不会打。

钱德勒（Wilson Chandler）告诉体育电视频道ESPN，他决定多花点时间陪伴家人，而选择不参加美国职篮NBA将在奥兰多进行的复赛。

钱德勒告诉ESPN说：「做出不和队友并肩作战的决定是非常艰难的，但家人的健康与福祉必须摆在首要的位置上。」

「感谢篮网球团能理解并支持我的决定，我会关注将前往奥兰多的篮网，并为他们加油。」

在NBA本季赛事因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而于3月停摆前，钱德勒打了35场比赛，平均可有5.9分、4.1篮板。

目前已经有一些NBA球员表态不会参加在佛罗里达州进行的复赛，他们包括波特兰拓荒者的亚瑞萨（Trevor Ariza）、华盛顿巫师的贝坦斯（Davis Bertans）、洛杉矶湖人的布莱德雷（Avery Bradley）、达拉斯独行侠的考利-史坦（Willie Cauley-Stein），钱德勒是最新的一人。

钱德勒2007年球季弃学投入NBA选秀，在首轮第23顺位被纽约尼克选中，2010年球季转到丹佛金块，2018年球季游走费城76人、洛杉矶快艇，2019年球季加入布鲁克林篮网。

NBA各队7月7日将前往奥兰多展开训练，赛季将在7月30日恢复进行。

© 2020 AFP