美多州确诊数狂飙 加州酒吧才刚恢复营业又被迫关门

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（法新社华盛顿28日电） 美国多州松绑防疫措施后确诊数狂飙，在最南端的佛州，州长承认当地有「爆炸性」的新增染疫人口，过去24小时有9585起确诊病例，而加州酒吧则是才刚恢复营业又面临被迫关门的命运。

多月来防疫在家闷坏了的年轻人，没戴口罩就涌入佛州海滩和酒吧，完全没有保持社交距离。

迈阿密因此宣布，7月4日美国国庆日假期期间海滩、酒吧都将不对外开放。

而在西岸的加州，洛杉矶和另外6个郡的酒吧今天再度被迫歇业。这7个郡居民约1350万，占整州人口的1/3。

州长纽松（Gavin Newsom）推文说：「由于疫情升温，州政府下令弗瑞斯诺（Fresno）、帝国（Imperial ）、克恩（Kern）、国王（Kings）、洛杉矶、圣约金（San Joaquin）和杜莱尔（Tulare）等郡的酒吧暂停营业。」

加州州政府允许酒吧于本月12日起恢复营业，但地方当局有最终决定权，而美国第2大城洛杉矶的酒吧19日才刚开始重新开放。

而约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University ）疫情地图显示，全美确诊病例如今已突破254万7600多例，其中有12万5000多人病故，死亡人数高居世界第一。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP