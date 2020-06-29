联合国专员：以色列并吞约旦河西岸计画违法

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（法新社日内瓦29日电） 联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）今天指出，以色列并吞约旦河西岸（West Bank）部分占领区的计画明显「违法」，可能造成「灾难性」后果。

以色列政府打算自7月1日起启动兼并约旦河西岸屯垦区及约旦河谷（Jordan Valley）的计画，各界促请以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）悬崖勒马，巴舍莱也加入这股反对声浪。

巴舍莱发表声明表示：「这起并吞是违法的，无庸置疑。任何兼并行动．无论是并吞约旦河西岸的30%或5%，都属违法。」

她敦促以色列「聆听国内前高级官员、将领及全球各地的众多声音」，并且警告以国「不要朝着这条危险的道路前进」。

巴舍莱吁请以色列改变方向，并警告「并吞带来的冲击将持续数十年，将对以色列及巴勒斯坦人造成极大伤害」。

她强调：「无法预测并吞行动的确切后果。但对于巴勒斯坦人、对以色列本身及对更广泛的地区，这些后果可能具有灾难性。」

专家警告，若以色列不顾反对继续兼并约旦河西岸占领区，与主要阿拉伯国家已获改善的关系恐受破坏，且将与欧洲大国关系疏远，但实际外交代价仍不确定。（

© 2020 AFP