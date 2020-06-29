菲律宾渔船和中国货轮相撞 至少12菲人失踪

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（法新社马尼拉29日电） 菲律宾媒体报导，菲国一艘渔船与一艘中国货轮相撞，造成至少12名菲国人失踪。

根据菲律宾每日询问报网路版（Inquirer.net）和网路媒体Rappler报导，昨天晚间的这起事件发生在菲律宾西明多罗省（Occidental Mindoro）西北外海。

这两家菲律宾媒体都是引述菲国海岸防卫队消息报导，但每日询问报称12人失踪，Rappler则报导12名船员和公司2名雇员失踪。

Rappler报导，和菲律宾渔船相撞的船只是中国货船；每日询问报则报导这艘船悬挂香港旗帜。

每日询问报引述海岸防卫队南塔加洛区（Southern Tagalog）指挥官帕诺皮欧（Leovegildo Panopio）表示：「我们（小队）抵达现场时，看到翻覆的船只，但没看到任何人。」

帕诺皮欧表示，由于晚间洋流强劲不利搜寻，将于白天恢复搜救行动。这起事件发生在距离帕卢安市（Paluan）24公里的外海。

法新社报导，6月9日一艘中国籍拖网渔船在更往西南方300公里、邻近中菲都声称拥有主权的南海地区，撞沉一艘菲律宾船只，22名菲律宾人被越南渔民救起。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）因淡化这起事件，称整起事件是「意外」，并接受北京提出共同调查的建议，而遭外界批评袒护北京。

© 2020 AFP