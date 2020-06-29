NBA球员可望获准 将诉求穿上身

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（法新社洛杉矶28日电） 美国职篮NBA球员为声援社会正义与慈善事业等，盼将球衣上的姓名换成相关讯息，对此联盟可望在复赛时，让球员如愿穿上有相关标语的球衣。

NBA奥克拉荷马雷霆队后卫保罗（Chris Paul），也是NBA球员工会主席，他告诉ESPN旗下运动网站The Undefeated，球员正和联盟讨论这项提议。

报导指出，球员的球衣将可以带有诸如「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「我无法呼吸」（I Can't Breathe）等讯息，这些都是佛洛伊德（George Floyd）之死引发的抗议活动中常见的口号。

非裔男子佛洛伊德涉嫌以假钞购物，明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方前往处理时，一名白人员警以膝盖压颈的方式制伏佛洛伊德，压制时间近9分钟，即便他曾向员警表示自己无法呼吸，但不被接受，最后因此丧命。佛洛伊德之死被视为因种族而起，让反种族歧视与警察暴行的示威活动在全美，乃至全球各地延烧。

保罗告诉The Undefeated：「我们只是试着继续阐明联盟成员日复一日、不断在讨论的各种社会正义议题。」

「有人担心一旦NBA在奥兰多复赛，大家就会忘了这些有关社会正义的事，但有了这样的球衣，事情不会就此烟消云散。」

保罗强调，不会强迫任何球员要利用球衣表态。

保罗指出：「和我讨论过的人都十分期待。」他并说，他对此充满热情与期待的原因，是因为这能为弱势发声。

© 2020 AFP