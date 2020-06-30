不敌疫情冲击零收入 太阳剧团声请破产保护将裁数千人

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（法新社蒙特娄29日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，远近驰名的加拿大现代马戏团太阳剧团也受到疫情冲击，收入骤减至零，今天宣布声请破产保护，并将削减数以千计个工作机会。

太阳剧团（Cirque du Soleil）说，魁北克高等法院（Superior Court of Quebec）将于30日举行听证会，倘若获得批准，公司也将在美国寻求破产保护。太阳剧团正苦于应付逾10亿美元（约新台币297亿元）债务。

太阳剧团在声明中说，目前已和现有股东进入购买协议阶段，其中包括来自美国、加拿大和中国的投资人。

太阳剧团将立即解雇3480名先前已开始休无薪假的员工。

太阳剧团创立于1984年，足迹已遍布全球300多座城市，以迷人的当代音乐马戏表演让观众沉醉其中，但没有马戏团常见的狮子、大象和熊等动物表演。

然而，新型冠状病毒疾病大流行，击垮了这个全球知名的马戏表演团体，太阳剧团被迫取消世界各地的演出，并让4500多名特技演员和技术人员休无薪假，相当于95%的人力。

太阳剧团娱乐集团（Cirque du Soleil Entertainment Group）执行长拉玛瑞（Daniel Lamarre）说：「过去36年来，太阳剧团一直是个非常成功且获利颇丰的组织。然而，2019冠状病毒疾病疫情爆发以来，我们所有演出被迫取消，收入为零，管理阶层不得不采取果断行动以保护公司的未来。」

「我期待着重整我们的业务，再次团结起来，为全球数以百万计粉丝创造太阳剧团的神奇魅力。」

太阳剧团未来将在加拿大政府和私人股权公司的协助下，进行债务重组。

太阳剧团已和私募股权投资基金TPG资本公司（TPG Capital）、中国复星国际以及加拿大养老基金魁北克储蓄投资集团（Caisse de depot et placement du Quebec）签署协议。根据协议，这些机构将收购太阳剧团的债务并注资3亿美元。

此外，魁北克政府投资署（Investissement Quebec）将以2亿美元的债务融资形式参与其中，作为投资的一环。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP