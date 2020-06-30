举家搬迁秘鲁讨生活 委内瑞拉一家14口全染疫

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（法新社利马30日电） 两年前从委内瑞拉搬到秘鲁的耶南德兹一家14口，原本满心期待认为好日子即将到来，不料新型冠状病毒残酷粉碎他们的梦想，老祖父染疫不治后，全家人也跟着一个一个罹病。

44岁的威尔默．耶南德兹（Wilmer Hernandez）躺在首都利马（Lima）南部狭窄的家中，脸上罩着氧气罩，气喘吁吁地说：「我的生命似乎逐渐消逝。」

●梦想粉碎 父亲节痛失亲人

他63岁父亲老耶南德兹（Wilmer Arcadio Hernandez）本月21日父亲节当天，不敌2019冠状病毒疾病（COVID-19）病逝。世界多国是在6月的第三个星期日庆祝父亲节。

威尔默37岁妻子、担任护理师的狄加度（Ruth Delgado）说：「我丈夫把氧气让给父亲用，但很不幸，他已病得太重。」

疫情爆发前，秘鲁是拉丁美洲成长最快速的经济体之一；反观委内瑞拉经济崩盘，促使80多万人出逃，只求能过着更好的生活，而耶南德兹一家是其中之一。

跟大多数的人一样，他们经由陆路，行经哥伦比亚与厄瓜多抵达秘鲁。

耶南德兹一家以巴士当作交通工具，14口人包括威尔默夫妻、9名子女、老耶南德兹与孩子们的其中两位叔伯。

●好日子不长久 人生一夕变色

在委内瑞拉西部城镇巴基西梅托（Barquisimeto）老家，威尔默以担任街头乐队主唱维生，在各大派对与公司活动中表演。

到了利马，威尔默与其中一个儿子继续在街头演奏，其他成年家庭成员则以开计程车或在街头摆摊维生。

他们在利马一处公墓附近的贫困街区租了一栋3层简陋砖屋，移居国外的日子其实并不错，原本还以为会一步步更上层楼，没想到爆发疫情，生活一夕之间出现改变。

狄加度告诉法新社：「从筛检结果来看，我们之中只有6人染疫；但如果从症状来看，我们全都是阳性反应，从最小的6岁女孩到年纪最大染疫不治的公公，无人能幸免。」

「慢慢的，孩子们都病倒了。他们一个接一个染疫，家中一切全都改观。现在最虚弱的是我的丈夫。」

秘鲁约有28万人感染病毒，迄今死亡病例累计超过9000例，是继巴西之后，拉丁美洲疫情第2严重的国家。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP