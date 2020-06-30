义大利北部村庄逾40%染疫居民无症状

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（法新社巴黎30日电） 国际科学期刊「自然」（Nature）今天发表的研究指出，义大利北部一座村庄有逾40%的2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫居民没有症状，显示无症状带原者可能是显着传染者。

义大利沃尤格尼欧村（Vo'Euganeo）有3200名居民，于2月底通报国内染疫死亡首例，随后实行了两周的封锁措施，研究人员得以在此期间对逾85%居民进行病毒检测。

研究人员发现，隔离措施开始之际有2.3%的居民染疫，相较之下封锁措施结束时仅1.2%居民染疫，且确诊居民中逾40%无症状。

研究作者表示，他们的研究显示，迅速隔离及大规模检测，能有效消除沃尤格尼欧村的疫情。

共同领导研究的义大利帕多瓦大学（University of Padua）分子医学系兼伦敦帝国学院生命科学系教授克利桑提（Andrea Crisanti）指出：「检测所有居民，无论他们有无症状，提供了控制疾病传播的方法，并能防止疫情失控。」

研究团队发现，无症状的2019冠状病毒疾病带原者，与发病患者的病毒载量相似，显示他们本身虽然没有发病，但仍可能散播病毒。

参与这项研究的帕多瓦大学专家拉韦佐（Enrico Lavezzo）表示：「即使是无症状感染者，也有可能助长病毒传播。」

© 2020 AFP