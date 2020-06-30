买家及时出手 澳洲联合新闻社免于收摊

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（法新社雪梨30日电） 由慈善家主导的一个财团与「澳洲联合新闻社」（Australian Associated Press）股东达成收购协议，让这家媒体在最后一刻免于收摊命运。

这项交易在29日晚间底定。3个月前，澳联社员工被告知，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响经济，让媒体圈的挑战加剧，澳联社将会停止营运。

包括新闻集团（News Corp）前执行长托纳（Peter Tonagh）在内组成的投资集团，透过电子邮件告诉澳联社员工，他们有「共同目标，那就是维护澳洲媒体多样性的渴望。」

他们说：「我们认为要达到这个目标最好的方法，是确保澳联社新闻网长久持续的发展，并对所有澳洲人关心的议题，提供独立、有品质的新闻。」

今年3月，澳联社的大股东、梅铎（Rupert Murdoch）旗下的「新闻集团」以及广播和报业集团「九号娱乐集团」（Nine Entertainment Co.）突然决定收手，引发人们对澳洲媒体进一步集中化的担忧。

但数周后，好几项收购报价让澳联社原订6月26日停止营运的计画暂缓。

易主后，澳联社将保有其名继续营运，现有180个职位预计约半数会遭到裁撤，因为收购澳联社的财团表示，在7月31日完成接手后，将会以较小规模的方式营运。

© 2020 AFP