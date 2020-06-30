南韩职棒将开放进场 球迷暂无法在座位享啤酒炸鸡

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（法新社首尔30日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧，韩国职棒（KBO）虽然将开放球迷进场观赛，但仍将采取禁止在座位上喝啤酒、吃炸鸡及欢呼等种种限制。

未来几天，韩国职棒可望恢复让球迷进场，但人数将有所限制。

根据韩国职棒公布的安全预防须知，球迷将不能像以前一样尽情唱唱跳跳为支持的选手或球队加油，也无法在座位上大喝啤酒大吃炸鸡，这将改变韩国球迷观赏棒球赛的习惯。

根据韩国职棒联盟的安全预防须知，观众必须采梅花座，并全程配戴口罩。

球迷禁止在座位上吃东西，也只能喝水或非酒精饮料。

守则上载明，涉及肢体接触的唱歌、呼口号及加油等活动将被禁止，因为这些活动可能散布飞沫。

球场仍会贩售炸鸡和啤酒，但必须在离开看台区、球场看不到的地方食（饮）用完毕，且人们必须保持1公尺以上距离。

体温超过摄氏37.5度以上的人，将不得入场。

目前为止，10支球队的球员及教练团队中，都尚未有确诊案例。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）数据，韩国有1万2800人染疫，282人因此病故。

© 2020 AFP