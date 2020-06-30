受疫情冲击 日本5月失业率攀升至2.9%

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（法新社东京30日电） 日本今天公布的官方数据显示，5月失业率上升至2.9%，为连续第3个月攀升，主因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击这个全球第3大经济体。

日本5月失业率比4月增加0.3个百分点，显示日本2015年来首见的经济衰退已开始冲击劳动市场。

另一个备受关注的指标显示，每100名求职者有120 个职缺供选择，4月则有132个空缺，求才求职比从上月的1.32降至1.2，创2015年7月以来低点。

相较于美国等大型经济体有数以百万计的新增失业人口，日本似乎挺过疫情造成的经济混乱状况。

不过，经济学家说，由于劳动力持续短缺阻碍公司发展，还有数以百万计的民众努力保住不稳的临时合约，日本经济状况不如数据显示的乐观。

分析师也指出，5月的2.9%失业率可能没有涵盖到放弃求职而离开劳动市场的数百万人。

这波疫情没有对日本造成特别严重的冲击，死亡病例仅不到1000例，确诊病例累计约达1万9000例。

日本也没有祭出强制封锁令，政府仅要求民众待在家中，而大多数的民众都遵照政府指示防疫。

不过，由于日本关闭边界，观光业与消费者支出都受到冲击。

为提振经济，日本政府与中央银行推出数兆日圆的刺激方案与低利贷款，同时维持超级宽松的货币政策。（译者：张晓雯/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP