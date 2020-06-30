川普提名大会改至佛州大城 当地宣布强制戴口罩

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（法新社迈阿密29日电） 共和党先前因不满北卡的夏洛特防疫管太严，把预定8月提名川普参选连任的全国代表大会改到佛州的杰克森威尔市，不过杰克森威尔今天仍因疫情复燃，宣布要强制戴口罩。

在北卡罗来纳州夏洛特市（Charlotte）落实严格社交距离措施后，共和党本月稍早才决定将提名川普连任的全国代表大会改到佛罗里达州的杰克森维尔市（Jacksonville）。

位于美国南方的佛州疫情加剧，迫使州内恢复部分封锁及其他防疫规范，杰克森维尔市因此宣布强制戴口罩的新规定。佛州卫生部门今天通报新增5266起确诊及28例死亡，全州累计14万6341人染疫、3447人病故。

杰克森维尔市政府在声明中说：「杰克森威尔市今天下午5时起，要求在公共与室内场所，以及其他无法维持社交距离的场合都需强制戴口罩。」

声明呼吁民众「持续尽到个人防疫责任，共同协助遏止病毒扩散。」

共和党6月11日才决定要把向来大厅会挤满数千名党员的提名大会移至杰克森威尔市，痛批夏洛特所设的严格防疫规定。川普当时还骂北卡州州长古柏（Roy Cooper），批评他还固执于「原地避难」模式而寸步不让。

© 2020 AFP