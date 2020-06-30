强制新疆妇女绝育 蓬佩奥：中国不人道应即终止

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（法新社华盛顿29日电） 华府智库今天发布一项报告，质疑中国在新疆强制妇女绝育，恐已达联合国所定义的「种族灭绝行动」。美国国务卿蓬佩奥今天声明要求中国共产党立即终止这种不人道作为。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天声明中强调德国学者曾德恩（Adrian Zenz）对中国新疆地区境况所作的研究报告。这项报告由华府智库詹姆士敦基金会（Jamestown Foundation）发布。

他说，这份报告令人「震惊」又「不安」，显示中共正使用强制绝育、强迫堕胎和强制性家庭计画，来对付少数族裔穆斯林。

蓬佩奥指出，报告所述符合中共数十年来所作所为，「完全无视于基本人类尊严与人命关天」。

他表示：「我们呼吁中国共产党立即终止这些恐怖作为，并呼吁所有国家与联合国一起，致力遏止这种非人道虐待。」

曾德恩报告指出，中国政府文件的分析显示，新疆人口的自然成长已经「急剧地」下滑。他说，在两个最大的维吾尔族穆斯林辖区，2015年至2018年间的人口成长率大减84%，2019年更进一步下降。

报告说，这些调查结果引发严重关注，即北京在新疆的政策是否代表已达到联合国所定义的「种族灭绝行动」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP