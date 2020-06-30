德法领袖商定 推振兴基金复苏欧洲经济

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（法新社德国梅塞堡29日电） 德国总理梅克尔与法国总统马克宏今天倡议，为欧盟设立「强大」且「有效」的规模达7500亿欧元（约新台币25兆元）振兴基金，重振受疫情重创的欧洲经济。

马克宏（Emmanuel Macron）与梅克尔（Angela Merkel）是在梅塞堡（Meseberg）的德国政府度假设施举行会谈。当前欧洲经济遭逢自第二次世界大战以来最严重危机，德国将在7月1日担任欧盟轮值主席。

在这场于梅塞堡举行的会谈，双方领导人推动欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）所提的7500亿欧元振兴基金。

德法领导人擘划这笔基金的架构，不过仍遭遇如荷兰与奥地利等「节俭国家」（frugal nations）反对。

梅克尔表示，只要受惠国采取行动改善国内经济，，或许可安抚有疑虑的国家。

为因应这波疫情危机，遭受重创的南欧国家像是义大利与西班牙，呼吁欧盟松绑支出限制。

这这项基金将提供补助金，给予2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的国家，不具偿还义务，是德国政府的政策大转弯。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP