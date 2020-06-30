承认殖民统治造成伤害 比利时国王向刚果懊悔

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（法新社布鲁塞尔30日电） 比利时国王菲力普代表他的国家，为往昔比利时殖民统治非洲刚果期间所造成的伤害，首次表示「深感懊悔」。

今天是刚果民主共和国（民主刚果）独立60周年纪念日，菲力普（King Philippe）致函民主刚果总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）表示：「我要对过去的创伤表达深感懊悔，如今这些创伤的伤痛，藉着仍存在于我们社会的歧视而再次出现。」

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）上月被美国明尼阿波利斯市（Minneapolis）员警逮捕时丧命，再度引发比利时对于本国殖民历史的争辩。

历史学家表示，数以百万计源自现今刚果民主共和国一带的非洲人被杀害、伤残或染病丧命，当时他们在属于已故比利时国王利奥波德二世（King Leopold II）的橡胶园里工作。

菲力普说，那段时期「暴力与残忍的犯行，困扰着我们的共同记忆，随后的殖民统治时期（1908年至1960年）也造成痛苦与羞辱」。但菲力普没有提及利奥波德的名讳。

菲力普表示，为了抚平这样的记忆，他将对付所有形式的种族主义，并说他要鼓励比利时国会开始反思这个问题。

利奥波德二世的主政时期自1865年至1909年。最近几周在比利时境内，数尊他的雕像被涂鸦或者被抗议民众拆毁，还有人发起把雕像拆除的请愿。

为了平息众怒，部分机构已拆除民众眼目所及的半身像或雕像。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP