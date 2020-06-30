涉格瑞罗州43学生失踪遇害案 墨西哥毒枭落网

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（法新社墨西哥市29日电） 墨西哥政府消息人士今天告诉法新社，一名涉及2014年格瑞罗州（Guerrero）43名学生遇害案的男子，已于日前落网。

这宗学生失踪事件标志着墨西哥猖獗的恐怖暴力，也让人看到势力庞大贩毒集团与贪渎官员私下见不得光的勾结。

联邦政府官员表示，安吉尔．卡萨鲁贝斯（Angel Casarrubias）「上周三（24日）在墨西哥州（Mexico State）被捕」。此官员因未获授权谈论此事，要求不具名。

2014年9月26日，这43名学生分乘5辆巴士准备参与示威活动时，在格瑞罗州的伊瓜拉（Iguala）遭市警察攻击。

检察官原本表示，员警把这43名实习老师交给贩毒集团的杀手，杀手动手杀害后焚尸，遗骸弃入河中。

但泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）的独立专家却驳斥政府结论，此案至今仍未破案，依旧是墨西哥声名的一大污点。

替这群学生家属提供建议的人权组织Prodh今天在推特表示，安吉尔．卡萨鲁贝斯的落网「意义重大」，因为他自2014年起就在逃，「或许有助厘清案情」。

安吉尔是格瑞罗州黑帮「勇士国」（Guerreros Unidos）首脑西卓尼欧．卡萨鲁贝斯、马里奥．卡萨鲁贝斯、阿丹．卡萨鲁贝斯（Sidronio, Mario and Adan Casarrubias）的兄弟。西卓尼欧、马里奥、阿丹早在学生失踪后数月就被捕。

联邦检察官办公室认为，西卓尼欧要为当年学生遇袭负责。

© 2020 AFP