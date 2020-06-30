澳洲总理将宣布大幅增加国防开支

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（法新社布里斯本30日电） 中国和澳洲紧张关系升高之际，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）7月1日将发表重大政策演说，届时将宣布大幅增加国防开支，并聚焦于印太地区军力投射。

根据法新社看到的演说内容，莫里森的演说将擘划澳洲未来10年的防卫政策，并拨款2700亿澳币（1850亿美元）更新与升级防卫能力。

目睹无可争议的美国霸权终结以及愈来愈独断的中国崛起，莫里森将警告指出：「我们必须面对现实，我们已经进入崭新且较不和善战略时代。」

莫里森表示：「尽管澳洲正专注于因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，我们也需要为更穷困、更危险及更失序的后疫情世界做准备。」

如同华府已对部分盟友提出的要求般，澳洲政府承诺国防支出将超越占国内生产毛额（GDP）2%目标，军事开支将较2016年的防卫评估报告多出将近40%。

为达成此目标，澳洲将获取更多强大打击能力，像是AGM-158C长程反舰飞弹，以及投资极音速武器研发。

相较于中国光是2020年就正式计划在印太地区砸1780亿美元，虽然拥有2500万人口的澳洲承认无法在印太地区和对手相匹敌，但莫里森把澳洲定位为区域强权，致力于开放的主权独立印太，不受制于胁迫与霸权。

© 2020 AFP