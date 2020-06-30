猪流感又来？中国发现新种病毒忧人传人

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（法新社华盛顿29日电） 美国「国家科学院学报」（PNAS）今天刊登研究指出，中国研究人员发现一种新型猪流感，一旦突变，可能出现人传人，引发全球大流行。

这种猪流感名为G4，是从造成2009年大流行的H1N1病毒株基因演变而来，带有「会高度适应以感染人类的一切重要特徵」。

撰写研究的中国疾病预防中心科学家表示，2011至2018年间，研究人员从中国10个省分的屠宰场与一间兽医院中，采集3万头猪只的鼻腔拭子，并从中分离出179种猪流感病毒。这些病毒大多属于一种自2016年起就在猪只间流行的新病毒。

研究人员接着用雪貂进行多种实验。雪貂广泛用于流感研究，因为它们会出现与人类类似的症状，像是发烧、咳嗽和打喷嚏。

研究人员观察到G4具高度传染性，会在人类细胞复制，在雪貂身上造成的症状，也比其他病毒更为严重。

检测也显示，人类从季节性流感得到的免疫力，不会让他们对G4产生抵抗力。

根据血液检测，已有10.4%的猪圈工作人员感染G4，另有4.4%的一般民众似也感染，因此可知这种病毒或会从动物传染给人，但目前尚无证据显示会人传人。

但专家担心，若G4突变，变成可人传人，恐将引发全球性的疫情。

研究作者写道，「人类感染之后，G4恐会更适应人类，增加人类感染大流行的风险」，他们呼吁采取紧急措施，密切注意会接触猪只的人员。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP