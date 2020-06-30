疫情冲击奥克兰APEC峰会 纽西兰：改线上举行

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（法新社威灵顿30日电） 2021年亚太经济合作会议（APEC）主办国纽西兰今天表示，APEC非正式领袖高峰会议将改为线上举行，以避免旅行造成2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染风险。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）表示，将原订于奥克兰举行的峰会改为线上进行，是因应疫情危机的「务实」作法。

皮特斯在声明中说：「新型冠状病毒疾病已对我们国际外交工作造成严峻冲击。」

「以目前全球的情况来看，规划自2020年底开始有大量高阶宾客到访纽西兰是不切实际的。」

法新社报导，原估将有超过2万人到访纽西兰，参加明年11月举行、有21个成员国的亚太经合会及众多相关会议。

皮特斯说：「若现场举办APEC会议，预料2020年底后将有数以千计的人进入纽西兰，其中有些是来自疫情热点。」

他表示：「我们无法保证这些人员将可不经过检疫隔离就入境纽西兰。」

奥克兰预定会场在2019年10月发生大火而耽搁了施工，主办单位一直难以在奥克兰找到数量足够的旅馆房间，如今改为线上举行，缓解令人头疼的问题。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP