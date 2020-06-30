纽时：川普2月就接获俄悬赏杀美军情资

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（法新社华盛顿30日电） 纽约时报今天引述不具名官员指出，美国总统川普早在2月即收到据称俄罗斯悬赏阿富汗好战分子杀害美军的书面简报。

愈来愈多媒体报导声称，川普获悉俄罗斯军事情报人员向与塔利班（Taliban）有挂钩的好战分子提供猎杀美军的赏金并支付现金，但却没做出相关反应，川普因此面临外界要求解释的强烈呼声。

纽时引述两名不具名官员的说法报导，川普2月底的每日书面简报中曾提到俄罗斯提供赏金一事。美国有线电视新闻网（CNN）也有相同报导，但引述另一官员说法，称这份文件是在「春季」提出。

川普不会经常阅读每日简报已众所周知，他比较依赖保守派媒体对当天重大议题的报导；据称会有情报官员每周会对他提出3次口头简报。

官员告诉纽时，重要的是，关于俄罗斯提供赏金的情报评估事关重大且可信，重要到中央情报局（CIA）机密的全球情报评论（World Intelligence Review）曾在5月4日的文章中提到。

白宫今天向一小群共和党国会议员说明立场，但民主党籍国会领袖要求情报圈向所有国会议员发表简报。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在写给国家情报总监雷克里夫（John Ratcliffe）与中情局局长哈斯佩尔（Gina Haspel）的信中提到：「目前浮现的问题是，总统是否听取过简报，如果没有，原因是什么，还有为什么没向国会简报。」

© 2020 AFP