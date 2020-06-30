美中经济数据亮眼 亚股终场收红

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（法新社香港30日电） 中国和美国经济数据表现亮眼，有助抵销2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例数增加与一些国家恢复封锁措施等利空消息冲击，亚洲股市今天在交易者乐观情绪高涨下，终场劲扬收高。

近几个月各国逐步解封，激励全球股市走扬。投资人看好在各国政府和中央银行挹注大笔资金下，今年全球经济预料衰退后将迅速复原。

美国昨天公布，5月待过户成屋销售较4月激增44%，增幅创历史新高。美国达拉斯联邦准备银行（Federal Reserve Bank of Dallas）也公布调查，6月制造业活动大幅回温。种种消息带动美国股市昨天劲扬收红，提供亚股今天上涨动力。

此外中国今天公布，6月制造业采购经理人指数（PMI）较5月回升，且优于预期；非制造业PMI也比预期好。

全球前两大经济体数据表现亮眼，带给投资人亟需的希望，期待在欧洲带头下，全球各地陆续恢复经济活动，将有助经济情况加速反弹。

东京股市今天收涨1.3%，雪梨股市收高1.4%，威灵顿股市劲扬1.8%，上海股市收涨0.8%，香港股市收高0.5%，台北和首尔股市收涨0.7%，新加坡股市收高0.6%，马尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP