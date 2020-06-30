联合国专员控中国威吓记者 遏止批评防疫声浪

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（法新社日内瓦30日电） 联合国人权事务高级专员巴舍莱今天表示，中国和俄罗斯等国家把2019冠状病毒疾病疫情当成箝制言论自由的工具，威吓记者、部落客和民运人士，目的是为阻止他们批评当局应对疫情的方式。

巴舍莱（Michelle Bachelet）指出，中国、俄罗斯、科索沃和尼加拉瓜等国「威吓记者、部落客和民运人士，特别是在地方层级，目的明显是为阻止他们批评当局因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式」。

针对埃及「对言论自由施以严格限制」，以及萨尔瓦多「过度和任意执行」疫情因应措施，巴舍莱也表示担忧。

巴舍莱在联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）第44届会议说：「审查制度和言论定罪可能压制应对疫情大流行所需的重要讯息。」

巴舍莱表示，各国领袖与民众维持「一贯、可信和基于事实的沟通」，是至关重要的事。她还称赞韩国在疫情应对上采「开放」方式。

她说：「相反的，在白俄罗斯、巴西、蒲隆地、尼加拉瓜、坦尚尼亚和美国等国家，我担心当地否认病毒散播事实，以及在关键议题上越来越对立，可能破坏防疫工作，加剧疫情严重性。」

© 2020 AFP