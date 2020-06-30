脱北者传单惹怒北韩 俄罗斯大使：因侮辱金正恩夫人

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（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯驻北韩大使马歇各罗（Alexander Matsegora）表示，北韩对于从南韩投放的反平壤传单感到愤怒，是因为传单中有对北韩领导人金正恩妻子李雪主的「下流、侮辱性」描绘。

法新社报导，北韩当局近几周发表一连串尖酸刻薄的谴责，抨击叛逃到南韩的脱北者，把反北韩传单越界投放到北韩境内。这些传单通常附在气球上，或置于漂在水上的瓶子中。

马歇各罗昨天告诉俄罗斯新闻社塔斯社（TASS），这些传单带有特殊种类的下流、侮辱性文宣，目标锁定金正恩之妻李雪主。

另外，马歇各罗还表示，这些文宣的修图「方式相当低级」。对于北韩而言，这些文宣是「压垮骆驼的最后一根稻草」。

马歇各罗也驳斥猜测，指称金正恩胞妹金与正并未受训接掌下任北韩领袖。金与正是金正恩的主要顾问，自6月初以来，她一直代表平壤就这些传单激烈抨击南韩。

金与正曾警告，很快就会看到开城工业区两韩联络办公室「灰飞烟灭」，数天后北韩就炸毁这个办公室。之后金与正还称南韩总统文在寅「恶心」且显然「发疯」。

马歇各罗指出，金与正虽有「极佳的政治及外交政策经验」，但她仍「相当年轻」，「绝对没有理由推断她正受训」接掌大位。

© 2020 AFP