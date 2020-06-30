苏富比线上拍卖 英国画家培根三联画高价成交

广告 继续浏览后续

（法新社纽约30日电） 因应疫情蔓延全球，苏富比首次举办无观众并向全球竞标者线上直播的拍卖会，英国画家培根（Francis Bacon）的三联画，以8460万美元（约新台币25亿元）价格成交。

这幅拍卖成交的画作，受希腊悲剧之父埃斯库罗斯（Aeschylus）的剧作「奥瑞斯提亚」（Oresteia）启发，是培根在1962年至1991年之间创作的28幅大型三联画之一。三联画是由3个部分组成的画作。

此三联画原先由一位挪威籍艺术品收藏家珍藏，估计价值约6000万至8000万美元。

苏富比（Sotheby's）春季拍卖会通常能带来数十亿美元进帐，不过因2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创纽约，苏富比上月宣布，将从伦敦线上直播一系列现代与当代艺术品拍卖会。

苏富比欧洲区主席巴克（Oliver Barker）形容这次拍卖会是「历史性夜晚」，并介绍这是首次在没有观众情况下举办的大型拍卖会。

培根画作的竞标约莫持续10分钟，一名可能是来自中国买家在线上出价，另个不愿透露身分的得标买家，则是透过电话向苏富比在纽约的一位专家讨价还价。

培根的另幅三联画「卢西安佛洛伊德肖像三习作」（Three Studies of Lucian Freud），2013年在纽约佳士得（Christie's）拍卖会以1亿4240万美元成交，成为拍卖史上最昂贵的10件画作之一。

© 2020 AFP