西部片明星挨批种族歧视 川普为约翰韦恩辩护

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（法新社洛杉矶29日电） 美国加州民主党籍人士称西部片传奇影星约翰韦恩生前发表过「种族主义」评论，要把这位银幕硬汉的名字自橘郡一座地方机场中剔除，让总统川普今天出面为偶像辩护。

法新社报导，橘郡民主党在上周的决议文中表示，主演过「大地惊雷」（True Grit）等经典西部片的已故男星约翰韦恩（John Wayne），不但有着白人优越主义观点，还反原住民、反LGBT（同性恋、双性恋、跨性别人士）。

橘郡民主党人士援引1971年「花花公子」（Playboy）杂志的一段访问，说约翰韦恩当时表示「我认同白人优越主义」，且对于美籍非裔人士「5到10代前曾是奴隶，我并不感到内疚」。

26日的决议文说：「橘郡民主党谴责约翰韦恩种族歧视及偏执的言论，并呼吁将约翰韦恩的名字和雕像从橘郡的机场移除。」

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警察以膝盖压制后颈致死后，美国各地掀起反种族主义示威浪潮，具有种族主义与殖民主义象徵的雕像与纪念碑纷纷遭拆除。

对于橘郡民主党扬言拿约翰韦恩开刀，总统川普推文说：「啥事都没干的民主党，现在要把约翰韦恩的名字从机场移除。真是蠢到不可思议。」

自称是约翰韦恩「长期粉丝」的川普，2016年总统大选竞选期间曾和这位银幕牛仔代表人物的女儿艾莎（Aissa Wayne）在爱阿华州「约翰韦恩出生地博物馆」（John Wayne Birthplace Museum）同台。

韦恩家族对花花公子杂志访谈风波提出反驳，说那只是「半个世纪前的一场单一访谈」，不能代表约翰韦恩的为人。

约翰韦恩的儿子伊森（Ethan Wayne）去年告诉美国有线电视新闻网（CNN）说：「根据一个断章取义的访谈内容来评断一个人是不公平的。」

© 2020 AFP