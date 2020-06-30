魔术球星福尼耶 : 对NBA复赛安全规划有信心

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（法新社洛杉矶记者29日电） 即使佛罗里达州近日爆发新一波新型冠状病毒确诊增加，美国职篮NBA奥兰多魔术队球星福尼耶（Evan Fournier）仍相信，7月应能顺利复赛。

佛州已成为美国疫情重灾区，近日确诊人数骤增，但NBA正准备7月30日于佛州奥兰多的迪士尼世界（Disney World）复赛。

福尼耶受访时告诉法新社，虽然近期疫情加剧让人担心，但不影响NBA复赛的准备工作。

27岁的福尼耶说：「疫情复发的确使人忧心，但其实影响不大。看到确诊病例日益增加，反而会提醒自己要更小心。」

22支参加复赛的球队预计在奥兰多待到赛季结束，比赛在封闭球馆开打，确保队职员与外界零接触，且每日定期检测。

福尼耶相信联盟的安全准则能提供足够保护，他说：「联盟承担高风险复赛，会祭出最高等级的防护措施。联盟会为我们省去麻烦，让我们每天都感到安全。」

NBA也担保会要迪士尼员工接受额外筛检，这也让福尼耶更加放心，「这样很好，说实在的，一开始规划给他们的防疫措施根本在乱来。」

不过福尼耶也坦言，经济考量才是球员们会接受联盟复赛的背后主要动力。

© 2020 AFP