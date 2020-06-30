齐默曼、罗斯忧疫情影响 退出国民争卫冕阵容

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（法新社华盛顿29日电） 寻求卫冕美国职棒大联盟MLB世界大赛冠军的华盛顿国民，阵中好手齐默曼、罗斯担心疫情带来的影响，决定退出本季的出赛阵容。

继亚利桑那响尾蛇投手李克（Mike Leake）后，齐默曼（Ryan Zimmerman）和罗斯（Joe Ross）也决定不参加2020年球季。2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致MLB球季延后开幕并「缩水」后，而李克是第一位确定不打复赛的大联盟选手。

两度入选参加明星赛的齐默曼，上季因伤只出赛52场，打击率2成57，有6支全垒打、27分打点的表现。在华盛顿国民于上季世界大赛打满7场击败休士顿太空人夺冠的系列赛第1战，齐默曼曾挥出一支全垒打。

生涯15个球季都在国民的35岁一垒手齐默曼，有3个小孩和患有多发性硬化症的母亲。

齐默曼在声明中说：「经过深思熟虑后，考量到我的家庭状况，我有3个小孩，其中一个是新生儿，母亲则属染疫高风险族群，我决定不参与2020年球季。」

「当然，我十分乐于追求连两座世界大赛冠军，但有鉴于不同以往的球季，这对我和我的家庭来说是最好的选择，而我衷心感谢球团能了解并支持我的想法。」

MLB不久前才做出决定，将于7月1日开始季前训练，赛季预计在7月23日或24日开打，例行赛各队将打60场比赛，球员薪水按比赛场次的比例给付，齐默曼若出赛，约能领到230万美元（约新台币6847万元）。

齐默曼说：「我得说清楚，我还没有要退休，我还没决定2020年球季后的事。但今年，我会待在家保持安全，并像任何人一样，努力为国民卫冕冠军加油。」

国民棒球事务营运总裁黎卓（Mike Rizzo）说：「齐默曼和罗斯为了自己和挚爱的健康与安全，决定不参与2020球季。我们100%支持他们今年不打的决定，我们会怀念他们出现在休息区的样子，和在场上的贡献。」

© 2020 AFP