Fed主席：美国经济复苏取决于疫情控制

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，美国经济开始回温较预期来得早，但经济的复苏仍有赖疫情控制和政府提供援助的努力。

法新社报导，鲍尔发表这番评论的时间点，就在德州和佛罗里达州等美国西、南部州感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，被迫再度实施防疫封锁措施之际。鲍尔说，松绑防疫措施，重启经济，恢复商业活动，带动5月支出和聘雇攀升。

在当局祭出的防疫措施造成全国经济活动停摆下，美国4至6月季度国内生产总值（GDP）恐出现历来最大的萎缩。但鲍尔在明天联邦众议院金融服务委员会（Financial Services Committee）听证会前准备好的证词文稿中表示：「我们已进入一个新的重要阶段，且比预期还早。」

鲍尔虽乐见经济「回温」，但他警告说，疫情控制仍是一大挑战。

鲍尔指出：「经济前方的道路仍有诸多不确定性，很大部分将取决于我们能否成功控制疫情。」

「在大众能安心重新从事广泛的活动以前，经济不太可能全面复苏。」

鲍尔明天将与财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）出席众院听证会，讨论3月底通过的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act）。根据此法，政府将对企业和家庭提供庞大贷款援助。

鲍尔说，这些包括一连串贷放和央行收购债券在内的计画至关重要。

他再次强调，经济走下坡在社会上造成不一的冲击，对低收入家庭、非裔和西语裔美国人的伤害「已达难以用文字形容的痛苦程度」。

「（经济）前进之路也有赖各级政府的政策行动，以提供纾困，并根据需要提供经济复苏的援助。」（译者：徐睿承/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP