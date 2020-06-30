Twitch与Reddit取缔仇恨内容 关川普讨论版

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（法新社旧金山29日电） 美国社群网站Reddit今天表示，总统川普粉丝讨论版r/The_Donald违反仇恨言论规范，Reddit已关闭；与此同时，游戏直播平台Twitch也以类似理由，将川普帐号短暂停权。

Reddit表示，由于平台规范趋严，查禁约2000个论坛或分类讨论区（subreddit），r/The_Donald是其中之一。

亚马逊（Amazon）旗下的Twitch则表示，川普频道违反规范，已予停权，并移除有冒犯性的内容。

Twitch发言人说：「Twitch不允许仇恨行为。」「政治性或有新闻价值的内容也不会例外。我们会采取行动，对我们接获通报的违规内容采取行动。」

Twitch表示，川普频道出现的冒犯言论，包括2015年他曾说进入美国的墨西哥人「带毒品来」、「带犯罪来」，还是「强暴犯」，以及他最近在奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）造势大会的发言，都违反平台规范。

Reddit向来为川普粉丝爱用，去年以宣扬暴力为由「封锁」r/The_Donald，今天进一步将之关闭。

Reddit表示，长期支持川普的讨论版「出现且赞成违规内容的频率高于平均，让我们和其他社群敌对，（版主）又拒绝达到我们最基本的期待」。

Reddit在说明政策更新的贴文中说：「我们终究得采取更强烈的行动，对付试图拿Reddit当武器的人，这是我们的责任。」

© 2020 AFP