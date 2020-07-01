伊朗德黑兰诊所瓦斯罐爆炸 19人罹难

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（法新社德黑兰30日电） 伊朗半官方媒体伊朗学生通讯社（ISNA）报导，首都德黑兰北部一家诊所今天发生强烈爆炸，至少19人丧命。

国营电视台报导，这起发生在Sina At'har健康中心的爆炸案造成周围建物毁损，在夜幕中冒起浓厚黑烟。

德黑兰紧急医疗服务机构在声明中表示：「Sina At'har健康中心传出火警，接着于晚间8时56分通报发生爆炸案。已立即出动医疗单位。」

声明还提到，已证实13人死亡；另有6人受伤并转送到一家医院。

德黑兰消防队发言人马勒基（Jalal Maleki）说，消防员在两小时后扑灭火灾，又发现6人死亡，累计死亡人数达到19人。根据国营电视台消息，死者中有15人是女性。

马勒基在电视访问中说，诊所地下室的瓦斯罐起火，引发爆炸；部分罹难者在上面几层的手术室里，有些是正在接受手术的患者，有些是陪伴患者的人，「很不幸地，他们因高热及浓烟而丧生」。

4天前，德黑兰东南方巴钦（Parchin）地区一座军事综合设施附近也因瓦斯漏气而发生爆炸案，连德黑兰也感受得到震动，但未造成伤亡。

外界怀疑巴钦一带在进行可应用于核电的一般爆炸试验，但伊朗否认。

© 2020 AFP