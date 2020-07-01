加拿大警告在香港公民 遭任意拘留风险升高

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（法新社渥太华1日电） 中国通过「港区国安法」后，加拿大政府今天警告在香港的本国公民，他们面临被任意拘留和引渡到中国大陆的风险升高。

加拿大政府在最新的旅游警示中提及：「港区国安法已经在2020年7月1日生效，基于国家安全理由，你可能面临遭任意拘留的风险升高，且可能被引渡到中国大陆。」

加拿大政府的警告表明，在中国对香港实施这项禁止颠覆分裂国家、恐怖主义和勾结外国势力的法律后，部分西方国家政府对本国公民的担忧加深。

加拿大与中国先前因为互相逮捕公民引发纷争后，两国关系处于多年来的最低点。

2018年12月1日，加拿大当局应美国的引渡请求而逮捕华为财务长孟晚舟，大约9天后，中国也拘留加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

从那时以来，康明凯和史佩弗就被中国关押，并在加拿大法院裁定孟晚舟引渡程序继续进行的数周后，中国当局以涉嫌为境外刺探国家秘密和情报罪名，对两人提起公诉。

北京方面毫不掩饰，康明凯、史佩弗的命运与孟晚舟紧紧联系在一起的事实。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP