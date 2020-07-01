墨西哥国际航空在美声请破产

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（法新社墨西哥市30日电） 拉丁美洲最大航空公司之一墨西哥国际航空公司（Aeromexico）今天宣布，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成「前所未见的冲击」，已在美国声请破产保护。

墨西哥国际航空公司在声明中表示：「我们已根据美国破产法第11章启动自愿性程序，进行财务重组。这道法律程序将不会影响航空公司的营运。」

拉丁美洲两大航空公司南美航空集团（LATAM）和哥伦比亚航空公司（Avianca）陆续于5月宣布破产后，墨西哥国际航空公司也不敌疫情影响。南美航空集团为智利国家航空（LAN Airlines）和巴西天马航空（TAM Airlines）2012年合并组成。

墨西哥国际航空公司执行长孔内萨（Andres Conesa）说：「我们会致力采取必要措施，自愿进入破产法第11章程序，来变得更强壮和更有韧性，以保障我们的未来」

破产法第11章这道法律程序允许企业进行财务重组，并在美国法院监督下营运，同时保护他们免受债权人讨债，得以让他们继续营运。

国际航空运输协会（IATA）预估，拉丁美洲各大航空公司将需要花最多3年时间，才能将航班和乘客量恢复到疫情前的水准。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP