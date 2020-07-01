川普侄女将出书爆猛料 纽约法官暂时禁止出版

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（法新社纽约30日电） 美国总统川普的侄女即将出版的新书「百无禁忌」，内容称川普是「世界上最危险的人物」，一名纽约法官今天命令暂停出版。

这名法官发布的临时禁止令，要求至少等到玛莉・川普（Mary Trump）与出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）7月10日出庭捍卫新书发行后，才能出版这本厚达240页的新书。

川普的弟弟罗伯特・川普（Robert Trump）起初要求皇后区一家法院发布临时禁止令，但后来遭到驳回。

罗伯特说，玛莉违反2001年老佛瑞德（Fred Trump ）遗产清算有关的保密协议，当年两造争议就是在这个法院和解。老佛瑞德是川普与罗伯特以及玛莉父亲小佛瑞德（Fred Trump Jr）的父亲。小佛瑞德是在1981年过世。

皇后区法官说，对这本新书发布禁止令，不在他的合理管辖范围内。

纽约最高法院法官葛林华德（Hal Greenwald）发布的命令，现在要求玛莉与她的出版商回应罗伯特提出的诉讼。

玛莉的律师矢言立即上诉。她的律师布特罗斯（Theodore Boutrous）在声明中说：「初审法院发布的临时禁止令只是暂时的，但还是事先限制了核心政治言论，公然违反第一修正案。」

布特罗斯说：「在选举年，这本书提到关于一名现任总统受公众高度关注且具重要性的问题，所以一天都不得被压制。」

罗伯特的律师哈德尔（Charles Harder）说，他的客户对法官发布禁止令「感到非常满意」。哈德尔也代表总统。

根据赛门舒斯特公司，55岁的临床心理学家玛莉在书中提到她在祖父母家亲眼目睹「有害的家庭」。

「野兽日报」（The Daily Beast）本月稍早报导，这本书将揭露玛莉就是「纽约时报」报导川普财务状况的重要爆料来源，纽时称身价亿万的川普数十年来没缴多少税。

总统川普跟他的弟弟一样，上周跟美国新闻网站Axios说，根据保密协议，玛莉不得透露家庭秘辛。（译者：张晓雯/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP