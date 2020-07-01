川普批准裁减9500驻德美军计画

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（法新社华盛顿30日电） 美国国防部今天表示，总统川普已经批准削减9500名驻德美军的计画。在欧、俄仍处对峙的情况下，美国计划减少驻德美军，引发柏林当局和北约盟邦关切。

五角大厦发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）说，这项举措是为了重新配置部队，以「增加对俄罗斯的吓阻力、强化北大西洋公约组织（NATO），让盟邦安心」，同时也将提升美国策略弹性。

川普的目标是将驻德美军数量从当前的约3万4500人，减至2万5000人。

霍夫曼并未说明将从何时开始撤军，也没提到这些部队是否将重新部署在其他北约成员国。

他说，五角大厦会在「接下来几周」向国会简报相关计画，接着将与北约盟邦谘商未来发展。

五角大厦官员说，驻德美军数量减少后，部分官兵可以常驻或轮调方式，驻扎在前东方集团（Eastern Bloc）国家，藉以对莫斯科当局释出讯息。

俄罗斯2014年从乌克兰手中兼并克里米亚（Crimea）地区后，北约对俄罗斯扩张主义恐日渐崛起感到忧心。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）上周造访华府时，川普曾说，可能将部分美军派往波兰。

他说：「有些美军将回国，有些则将派驻其他地方。波兰可能会是其中一处地点。」

川普6月稍早宣布将裁减驻德美军，理由是对德国不满；在德国总理梅克尔（Angela Merkel）以疫情为由婉拒出席七大工业国集团（G7）高峰会后，川普痛批德国未支付足够的国防费用，且在贸易上不公平对待美国。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP