德国支付公司爆丑闻又破产 将被分割出售

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（法新社美因河畔法兰克福1日电） 德国支付服务商Wirecard爆发前所未有的丑闻，可能导致这个集团被分割出售。此前Wirecard的破产管理人说，有投资人相中这家公司有利可图的业务部门。

Wirecard债权人组成的临时委员会，今天正式同意在全球寻找买家，并确认律师杰斐（Michael Jaffe）担任破产管理人。

杰斐稍晚发表声明表示：「世界各地许多投资人已表达，有意收购在市场上成功的核心业务或独立业务部门。」

总部在美国的Wirecard北美分公司（Wirecard North America）稍早曾表示，正寻求外来的买家。

Wirecard目前仍在蓝筹股的DAX指数挂牌，上周股价暴跌约99%，截至6月26日交易价为1欧元（约新台币33元），但因市场投机客押宝Wirecard破产，本周稍早股价已反弹至将近6欧元。

这个集团是在6月25日声请破产，但表示将继续交易。

Wirecard爆发19亿欧元（约新台币630亿元）可疑帐务风波后，前执行长、创办人布劳恩（Markus Braun）因做假帐罪嫌被捕，后来交保获释。

Wirecard表示，帐户中消失的19亿欧元很有可能根本就不曾存在，公司很可能是「大宗诈骗」的受害者。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP