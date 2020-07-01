梅西射进生涯第700球 球队遭逼和无缘登顶

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（法新社马德里30日电） 阿根廷足球巨星梅西今天攻进他生涯第700个进球，但所属的巴塞隆纳遭马德里竞技以2比2踢平，无缘登上西甲龙头宝座。

这场西班牙甲级足球联赛（La Liga）巴塞隆纳（Barcelona）主场迎战马德里竞技（Atletico Madrid）的比赛，巴塞隆纳在第11分钟就因为对手柯斯塔（Diego Costa）的乌龙球取得领先，落后的马德里竞技在比赛第19分钟，靠尼盖兹（Saul Niguez）罚球得手扳平战局。

比赛第50分钟，梅西（Lionel Messi）罚球破网，让巴塞隆纳以2比1领先，体育电视频道ESPN指出，这是梅西生涯的第700个进球，但比赛第62分钟，尼盖兹的成功罚球再让马德里竞技扳平战局。

之后双方都没再进球，两队2比2握手言和，这是巴塞隆纳最近4场比赛中的第3场和局。巴塞隆纳无法成功攻顶，以70分的积分排名第2，落后目前的龙头皇家马德里（Real Madrid）1分。

巴塞隆纳力拚王座之际，日前却传出将帅失和消息，总教练赛田（Quique Setien）对此说：「是的，我有感受到来自休息室里的支持。」

皇家马德里7月1日若能在主场击败赫塔费（Getafe ），便可在剩下五场比赛的情况下，将领先扩大成4分。（译者：李晋纬/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP