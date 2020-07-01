疫情冲击 法国航空大砍7500人力

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（法新社巴黎30日电） 由于新型冠状病毒疫情瘫痪航空旅运，法国航空计划裁减7500个职位。

根据工会消息来源，法国航空（Air France）将在2022年年底前裁减7500个职位以降低营运成本，这在新型冠状病毒疫情下显得愈来愈急迫。

工会消息来源表示，被裁减的职位多数来自退休不补缺或自愿离职，但也不排除解雇。工会将于7月3日与管理阶层举行劳动委员会会议。

在整体约4万1000个全职职位中，估计法国航空将删减约6500个职位、旗下地区性航空公司Hop!则将删减1000个职位。

工会消息人士并未提到法荷航空集团（Air France-KLM）中的荷兰皇家航空（KLM）是否也将删减职位。整个集团的员工约有8万5000人。

法荷航空集团单在今年第一季就亏损18亿欧元，另还预警，业务营运要恢复到疫情爆发前的水准，可能须花数年时间。

近几周，全球多家航空公司相继宣布删减职位，包括德国汉莎航空（Lufthansa）裁撤2万2000个职位、英国航空公司（British Airways）删减1万2000个、美国达美航空（Delta Air Lines）删减1万个、澳洲航空公司（Qantas Airways）删减6000个。

© 2020 AFP