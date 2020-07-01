疫情肆虐下 全球第2季恐流失4亿个全职工作

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（法新社日内瓦30日电） 联合国今天警告，冠状病毒危机酿成的就业损失远远超过先前估计，全球第2季恐流失4亿个全职工作，美洲情势更是特别严峻。

国际劳工组织（ILO）在新研究中估计，在今年年中前，全球工时比去年12月少了14%，相当于大约4亿个全职工作，是4月预估的两倍多，也远高于5月底估计的数字。

国际劳工组织4月时预测，今年第2季结束前，全球将损失6.7%的工作时间，5月底则预测将萎缩10.7%。

国际劳工组织秘书长赖德（Guy Ryder）受访时告诉法新社：「情况变得愈来愈糟，就业危机正在恶化。」他警告：「我们还没度过这场危机。」

国际劳工组织说，新的数据反映出近几周来，许多地区的情势都在恶化，尤其是开发中国家。

报告显示，全球93%的劳工所在的国家，仍受到某种形式的工作场所关闭所影响，而美洲正在实施最严格的防疫限制措施。

美国和拉丁美洲目前是疫情最严重的国家，2019冠状病毒疾病（COVID-19）已在全球夺走50多万条人命，超过1000万人确诊染疫。

赖德说，这场危机「在美洲尤为严重，全球就业机会流失情况最严重的地方就在美洲」。

国际劳工组织说，总的来说，美洲在第2季损失超过18%工时，相当于7000万个全职工作。

研究发现，南美洲损失了20.6%的工作时间，北美洲则损失了15.3%。

相较之下，欧洲、阿拉伯国家和亚洲大多数地区损失约13%工时，非洲损失超过12%。

赖德说，在这场危机中，女性受到的冲击更甚男性，恐使数十年来在两性平等方面取得的进展受到影响，

他表示，「所有证据都显示，女性受到的影响更甚男性」，此外，这场危机也可能加剧职场两性不平等。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP