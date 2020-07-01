疫情酿失业潮 微软免费培训数位技能

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（法新社旧金山30日电） 美国科技巨头微软（Microsoft）今天宣布一项免费数位技能培训计画，年底前全球将有2500万人受惠。

这项计画将提供非营利组织2000万美元现金补助，并结合开源平台Github与求职社群网LinkedIn资源。

微软总裁史密斯（Brad Smith）在部落格写道：「如果经济复苏要安全且成功，其中一个要素是增加学习管道，供民众进修未来工作所需的数位技能。」

史密斯又说：「若真要达成包容性复苏，关键在于简化数位技能学习管道，并开放给失业潮受害最深的低收入户、妇女及弱势少数族群。」

2000万美元现金补助中，1/4将指派给社区型非营利组织，这些组织内部成员和服务对象皆为有色族裔。

史密斯认为：「这项计画将汇聚公司所有资源。」他补充：「这项科技计画奠基于数据和数位科技，内容涵盖全面。」

联合国今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对工作机会的冲击比原先担心的还更严重，其中美洲情势特别严峻。国际劳工组织（ILO）最新研究估计，到了年中，全球工作时数会比去年12月减少14%，相当于4亿个全职工作的时数。

ILO秘书长赖德（Guy Ryder）接受法新社采访时表示：「局势每况愈下，就业危机日趋恶化。」他同时警语：「危机尚未解除。」

ILO表示他们的最新数据反映出近几周许多地区情况恶化，开发中经济体尤其严重。（实习编译：苏琬淳、王婉茜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP