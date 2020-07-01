白宫称川普掌握对美威胁 地表无人比他更清楚

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普因宣称对俄罗斯提供赏金给塔利班狙杀阿富汗美军一事毫不知情，引发各界议论。白宫发言人今天强调，总统有在看书面情报，是地表上对美所受威胁最了若指掌的人。

「纽约时报」（The New York Times）引述匿名官员的话披露，川普2月底就曾听取俄罗斯提供赏金的相关情资简报。

纽时的说法不仅打脸他声称没被告知有此威胁的说法，也让外界质疑川普究竟花多少精神阅览敏感文件和上呈给他的机密档案。

白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）今天在记者会上表示，「总统有阅览情报」，且不断接收、听取各项情资。

她说：「总统是地表上对美国所面临威胁最了若指掌的人。」

至于俄国在阿富汗悬赏塔利班民兵（Taliban）猎杀美军的简报，白宫昨天宣称，由于情报内容尚未获得证实，因此没有向川普简报。

另一方面，由于国会没有听取过这项消息的相关简报，民主党籍人士已要求国家情报总监（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）和中央情报局（CIA）局长哈斯佩尔（Gina Haspel）提供更多资讯。

联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）昨天同时表示：「我们需要知道川普总统是否有被告知这个消息，如果有的话，是什么时候。」（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP