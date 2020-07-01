美国务卿与塔利班领袖通话 警告别攻击美国人

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（法新社华盛顿30日电） 俄罗斯据称提供狙杀美军赏金引起轩然大波，美国国务院今天表示，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）警告阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）不得攻击美国人。

美国国务院发表声明说，蓬佩奥昨天与塔利班谈判代表巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）通话时，「表明期望塔利班履行承诺，包括不得攻击美国人」。

蓬佩奥指的是落实塔利班与美国2月29日达成的协议。美国总统川普希望终结美国打了最久的战争，与塔利班敲定协议后，开始自阿富汗撤军。

「纽约时报」率先披露，川普曾听取相关美国情报，得知一个俄罗斯间谍组织曾提供赏金，鼓励与塔利班有挂钩的好战分子猎杀美军，相关报导震撼华府政坛。

川普坚称他没有听取相关简报，但敌对的民主党国会议员、甚至是一些共和党议员都要求川普进一步解释。

法新社报导，美国官员说塔利班有遵守不得攻击以美国为首联军的条款，但塔利班继续对阿富汗政府军发动暴力攻击，为重启双方和平会谈的努力蒙上阴影。

塔利班稍早发表声明说，人在卡达的巴拉达告诉蓬佩奥，塔利班「不允许任何人在阿富汗的领土上攻击美国与其他国家」。

塔利班发言人夏亨（Suhail Shaheen）引述蓬佩奥的谈话指出，蓬佩奥知道塔利班根据协议不会攻击都市中心与军事基地，但他呼吁塔利班采取更多行动降低整体暴力冲突。

塔利班发言人说，巴拉达与蓬佩奥谈到对这项协议的隐忧，包括阿富汗内部会谈，以及释放5000名遭监禁的叛乱分子。

夏亨说，巴拉达跟蓬佩奥说，「我们致力于展开阿富汗内部会谈」，并说谈判无法展开是因为迟迟不释放囚犯。

阿富汗政府说，为了展开谈判，目前已经释放近4000名塔利班囚犯。

塔利班在上月提议开斋节短暂停火后，阿富汗多数地区的暴力冲突减少，但官员说，叛乱分子最近几周又开始加强攻击。

塔利班发动的攻击多数是针对阿富汗安全部队，不过经常有警方报告说，有平民在路边炸弹攻击中丧命。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP