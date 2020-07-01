访美不见拜登 墨总统：这是聚焦贸易协定的工作之旅

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（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，访问华府期间，没有与美国民主党总统参选人拜登（Joe Biden）会面的计画。

罗培兹欧布拉多告诉记者，这是一趟聚焦于启动美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）的工作之旅，在这种情况下，与声势颇旺的总统参选人拜登会面「不合适」。

罗培兹欧布拉多在每日例行记者会中表示：「我将亲眼见证这项协定的开始，我相信它将对这3个国家大有帮助。因此，我无法，或者说是不合适与总统参选人会面，因为这是一次工作访问。」

罗培兹欧布拉多先前曾说，他和美国总统川普见面，希望加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）也能一同出席。这项贸易协定预计将于7月1日生效。

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天透露，罗培兹欧布拉多将于7月8日至9日访问华府。

这将是罗培兹欧布拉多自2018年12月上任以来的第一场海外访问行程，也是他第一次会晤川普。

分析家和外交官员批评罗培兹欧布拉多选在美国11月大选登场前不久造访华府，川普可能藉此拉抬选情。

不过罗培兹欧布拉多坚称，这是一场聚焦于贸易协定的非政治会面。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP