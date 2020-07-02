公关团队：乔科维奇夫妻COVID-19检测呈阴性

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（法新社贝尔格勒2日电） 世界网球球王塞尔维亚名将乔科维奇6月23日在他主办的表演赛期间宣布，他与妻子伊莲娜双双验出感染COVID-19。但他的公关团队今天表示，两人如今病毒筛检结果呈阴性。

公关团队的声明还说，33岁的乔科维奇（Novak Djokovic）与妻子伊莲娜（Jelena）都未感觉到任何2019冠状病毒疾病（COVID-19）的症状。

乔科维奇夫妇日前从亚得里亚巡回赛（Adria Tour）第2站克罗埃西亚港市萨达（Zadar）返回塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）后，便进行自主隔离。

乔科维奇、狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）、柯里奇（Borna Coric）及楚易基（Viktor Troicki）4名球员，在参与这场疏于维持社交距离、看台挤满观众的比赛后染疫。

除了上述球员，乔科维奇的教练伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic）也确诊。

在亚得里亚巡回赛首站贝尔格勒的赛事期间，球员跨球网拥抱、打篮球甚至到夜店跳舞。乔科维奇因为主办这场比赛广受批评。

对此，乔科维奇发表道歉声明，强调他「深感抱歉」这场比赛「造成伤害」。（译者：陈正健/核稿：张正芊）

© 2020 AFP