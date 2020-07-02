印度禁中国APP 本土版抖音崛起

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（法新社新德里2日电） 印度政府6月底宣布禁用包括抖音（TikTok）及微信在内的59款中国应用程式，此举推升「本土版抖音」的使用率，在政府下达禁令后，已有数以百万计印度人加入国产社群媒体平台。

被禁的59款APP包括影音分享平台巨擘抖音、Helo及Likee，印度政府认为这些APP「有损-印度的主权及完整性」。在禁令发布前，估有1.2亿印度人是抖音用户。

对网路相关国际企业来说，拥有13亿人口的印度是个重要市场，印度本土社群媒体平台Sharechat及Roposo表示，政府在6月29日发布禁令后，已有大批新用户涌入。

Sharechat发布声明表示，在禁令下达后的48小时内，该APP已新增1500万下载数，有时甚至每30分钟内就会新增50万下载。目前已有1.5亿用户注册使用。

Sharechat公共政策主任马鲁（Berges Malu）告诉法新社：「对于具有严重隐私、资安及国安风险的平台，我们乐见政府采取这项措施。」

马鲁也说：「我们相信此举将有助（为印度平台）创造平等的竞争环境。」

持有Roposo的InMobi公司执行长泰瓦瑞（Naveen Tewari）向法新社表示，加入Roposo的新用户约1000万，使他们的用户数来到7500万。（译者：廖禹扬/核稿：陈政一）

© 2020 AFP