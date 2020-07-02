拜登单月吸金42亿破纪录 募款功力再度完胜川普

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（法新社华盛顿1日电） 根据今天公布的数据，美国民主党准总统候选人拜登今年6月募得1亿4100万美元（约新台币42亿元）竞选经费，连续第2个月募款总额超过现任总统川普，凸显拜登选情看涨。

拜登（Joe Biden）个人、民主党全国委员会（Democratic National Committee）和相关募款活动6月共募得高达1亿4100万美元经费，创下竞选活动开跑以来单月新高，且比川普和共和党全国委员会（Republican National Committee）同月募款总额多出1000万美元（约新台币3亿元）。

而两党总统竞选阵营第2季募款总额也都写下各自最高纪录。其中拜登一共募得2亿8210万美元（约新台币84亿元），再度完胜川普的2亿6600万美元（约新台币79亿元）。

拜登阵营竞选总干事狄伦（Jen O'Malley Dillon）发表声明说：「最新募款数字代表我们募得款项已连续第2个月超越川普竞选活动，显示支持拜登的基层能量攀升。」

狄伦还表示，6月捐款给拜登的人68%是首次捐款人。拜登在6月达到获得民主党正式提名为总统候选人所需代表数门槛。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP