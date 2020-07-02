波音737MAX完成3天试飞大考 朝复飞迈进关键一步

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（法新社纽约1日电） 美国官员今天说，航空安全监管单位成功完成为期3天的波音（Boeing）737 MAX机型试飞。737 MAX 自去年3月起就停止载客飞航，如今试飞成功，完成飞机重新认证程序的重要一步。

美国联邦航空总署（FAA）今天说，虽然在西雅图的飞行测试「是重要的里程碑…但许多关键工作仍有待进行，包括评估这些飞行期间收集的数据。」

「只有在FAA安全专家认可飞机合乎认证标准，我们才会取消禁飞令。」

737 MAX机型在2018年10月印尼狮航空难造成189人罹难，2019年3月衣索比亚航空空难导致157人丧命后，在2019年3月遭到勒令停飞，至今已超过15个月。

除了评估试飞期间收集的数据外，航空安全监管单位仍须制订737 MAX机型驾驶员训练准则，并接受公开评论和技术谘询委员会的最后审查。

美国联邦航空总署说，在坠机意外后制造的所有737 MAX客机都须由FAA工作人员亲自检查。

737 MAX机型防失速飞行系统（即「操控特性增益系统」，MCAS）被归咎为造成两起空难的部分原因。但随后在飞机改良时发现的其他技术问题，其中包括配线问题，减缓了重新认证速度。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

© 2020 AFP