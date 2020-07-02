滚石乐团等1500组艺人签名连署 求英政府救音乐展演业

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（法新社伦敦2日电） 英国创作歌手红发艾德、前披头四团员保罗麦卡尼和英国滚石乐团等约1500组艺人2日签名连署发表公开信，呼吁英国政府挽救现场展演音乐产业，以免受到疫情影响而垮掉。

酷玩乐团（Coldplay）、「吉他之神」艾力克莱普顿（Eric Clapton）、灵魂歌手山姆史密斯（Sam Smith）、摇滚巨星洛史都华（Rod Stewart）、前绿洲合唱团（Oasis）主唱连恩盖拉格（Liam Gallagher）、铁娘子乐团（Iron Maiden）、歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、饶舌歌手Skepta和芙萝伦丝机进份子（Florence + the Machine）也都参与连署，警告持续封锁下去，会对数以千计个工作造成威胁。

他们援引新的研究报告表示，去年现场展演音乐产业为英国经济带来45亿英镑（约新台币1655亿元），并支持21万个工作机会。

他们在给英国数位、文化、媒体暨体育大臣陶敦（Oliver Dowden）的公开信中写道：「英国现场展演音乐产业是英国过去10年来最大的社会、文化和经济成就之一。」

但「在看不到保持社交距离措施的尽头，以及政府尚未同意祭出财务支援之际，演唱会、音乐祭和数十万工作人员的未来堪忧」。

英国目前是疫情最严重的欧洲国家。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University），英国累计确诊数为31万4992例、4万3991人病故。

英国政府3月底已经松绑禁足令，但尽管本周末酒吧、餐厅和博物馆将重新开放，现场音乐表演场所仍未解封。

现场展演音乐产业想知道以下进展的明确时间表，包括在不需保持社交距离下，重新开放表演场所，以及为暂时失业的工作人员延长无薪假补助等政府纾困措施。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

© 2020 AFP